南部乾旱未解，近期清明將屆，又頻傳公墓、雜草火警，台南市消防局統計，3月迄今包括公墓、雜草、廢棄物及田野火災已超過250件，消防局今上午接獲歸仁區有民眾整理農田燒雜草而引發大火，火勢瞬間蔓延，消防人員到場花數小時終於滅火，隨後依《消防法》第41條對行為人開立舉發單，將開罰3000元。

南市消防局統計，3月迄今包括公墓、雜草、廢棄物及田野火災已超過250件，今再傳民眾燒雜草引發大火，消防局依法開罰了。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

南部久旱不雨，天乾物燥，近來不少民眾陸續返鄉掃墓，燒金紙、除雜草一點火苗就可能引發大火，消防局日前統計3月6日至19日包含公墓、雜草、廢棄物及田野火警高達232件，比去年同期多62件 ，而從19日至今又增加數十起，歸究原因多是民眾清除雜草引火燃燒，或清明祭祖燃燒金紙未撲滅火源，繼而引起墓地雜草火災。

今早，又傳出歸仁區沙崙里往五甲尾方向有民眾整理農田時，燃燒雜草引發火災，火勢瞬間蔓延，燃燒面積約200平方公尺。消防人員到達現場迅速將火勢侷限，經過數個小時的努力，終於將火勢完全熄滅，所幸沒有造成人員傷亡及財物損失，但也當場依法開立舉發單，對行為人處以罰鍰3000元。

南市消防局第五大隊長鄭誌峰呼籲，每年乾燥季節易發生類似事件，建議民眾在處理雜草時，採用正確方式，例如利用機械除草、割草等，不要輕易燃燒雜草，以免引發火災事故。