針對近日農委會為國內蛋蛋危機抱著燒，豬肉價格又飆破40年新高，民進黨立法委員參選人郭貞慧推動畜牧業三支箭，正本清源搶救國內畜牧業，為眾多畜牧業者發聲，確保民眾第一線的民生需求，更要為全國民眾的食安把關。

郭貞慧指出，這幾年的缺蛋危機不斷發生，最近集各方因素之影響，豬肉交易價格更是飆破40年來的新高，縱使農委會祭出多種補助，仍然沒有辦法扭轉趨勢，究其真正原因，還是政策沒有考慮各縣市在地狀況，光靠補助和凍漲，沒有對症下藥，接不上地氣！

為此，郭貞慧推出搶救畜牧業三支箭，希望能正本清源，對症下藥，真正帶動畜牧業總體升級，確保國內民生需求！

郭貞慧推出搶救畜牧業三支箭，希望能正本清源，對症下藥，真正帶動畜牧業總體升級，確保國內民生需求。(戴志揚翻攝)

第一支箭，郭貞慧要求國家中央部會協助地方政府成立「畜牧業全面升級基金」，錢要花在刀口上，農委會手握百億養豬基金，為了雞蛋更是付出天價，空運遠得不得了的王國的雞蛋來台救市，但各縣市政經狀況民情都不同，中央手握大權，卻搔不到癢處，應該協助國內台南、彰化、雲林、屏東、嘉義........等畜牧業前十大縣市，就該縣市的畜牧業規模成立「畜牧業全面升級基金」，為該縣市的畜牧業提供未來至少十年的畜牧業升級支持與準備。

第二支箭，郭貞慧認為中央部會必須協助各地方政府在第一支箭，「全面升級基金」的帶領之下，成立各縣市「畜牧業升級顧問團」，為各地的畜牧業者就近診斷，協助畜牧業者提出計劃取得各種政府資源，進一步為業者提供管理諮詢，解決各種計畫繁複的核銷及查帳程序，必要時更要為業者提供跨部會、跨局處、跨領域的協調協助和地方溝通。

第三支箭，郭貞慧發現，即便是中央已經提供了優惠貸款，但是國內的畜牧業者面對全球極端的氣候變化，加上戰爭風雲的威脅，而這幾年淺碟式的政策管控，畜牧業者的升級動力仍然不足！因此，郭貞慧表示，在前面兩支箭的支持之下，各縣市應該為業者視狀況加碼，當業者為貸款擔保品不足時，可以由基金為畜牧業者提供足額擔保，而在當前金融狀況下，就算是取得優惠貸款，仍然要接近2％的貸款利率，各地方升級基金可以機動調度，支持優質業者投資升級，提供0利率的優惠貸款，讓有心升級的優質業者，無痛升級。

郭貞慧辦公室發言人游雅喬說道，我們看到，現任溪北區的立法委員，每次都只會在初選時贈送農產品，打亂農民行情，當在地業者苦不堪言的時候，要找民意代表申冤，卻投訴無門，這幾年對於對於在地的畜牧業窘境也毫無對策⋯⋯不然請大家上網，搜尋看看，有Google大神為証，現任溪北地區的立法委員，有沒有對畜牧業提出過什麼正面的政策或建言？

郭貞慧進一步表示，以上各種協助畜牧業升級的措施，絕對不是單單只靠農委會一個中央部會就可以達成，諸如國發會對國家糧食蛋白質戰略的總體指導，內政部對主副食品的國土規劃、用地取得，財金部會對支援資金的規劃調度，經濟部對大宗物資進出口的總體調控、食品工業的後續支持等等，郭貞慧指出，這些狀況在在都顯示，要減少國內禽畜染疫風險，要為國人提供安全、營養、穩定的食品來源，不能只靠單一部會農委會獨挑大樑，必須要中央跨部會、各地接地氣，縱向橫向共同努力，才有辦法達成台灣畜牧業全面升級，遠離缺蛋、缺肉危機，為國人打造一個食糧無缺、食安無虞的新好國家。