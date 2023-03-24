拜登政府禁止對大陸出口「晶片之母」EDA（電子設計自動化）軟體，讓大陸沒有軟體設計3奈米及以下先進晶片，但危機就是轉機，陸媒報導，華為輪值董事長徐直軍首次披露軟體設計工具最新進展，稱華為已在晶片領域完成14奈米以上EDA工具國產化，今年將完成全面驗證。

《財經》新媒體報導，徐直軍說，華為硬體、軟體和晶片開發三條研發生產線目前完成開發78款軟體工具的替代，它們基本可以保障研發作業的連續性。華為已在晶片領域完成14奈米以上EDA工具國產化，今年將完成全面驗證。

全球EDA軟體主要由新思科技（Synopsys）、楷登電子（Cadence）、西門子EDA三家美國企業壟斷。

以徐直軍此次披露14奈米以上製程所需EDA工具為例，EDA軟體的功能涵蓋IC設計、布線驗證和仿真等所有流程，貫穿晶片全產業鏈，是半導體設計中極為重要的關鍵，被譽為「晶片之母」，沒有EDA幾乎無法製造晶片。

由於EDA位於最上游，因此EDA必須比晶片工藝更先進。14奈米是中階晶片製程。EDA軟體本身極其複雜，大陸實現EDA自主化，就能夠達成半導體自主化的先決條件。

研調機構集邦先前表示，3～5年後，大陸要跨入3奈米先進製程設計時，一旦沒有美企EDA軟體，大陸IC設計業從晶片設計初期、乃至於後端的系統設計，都將陷入發展困境，恐影響大陸半導體長遠發展。