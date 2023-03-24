中市廖姓男大生約高中學妹耶誕夜去夜店狂歡，學妹喝到泥醉，男大生竟撿屍帶回男宿舍拍裸照、猥褻，學妹隔天醒來發現衣衫不整，怒要報警，男大生哀求會負責任，竟找友人、胞姊假裝父母出面致歉，自己打工賺錢賠償。法官依趁機猥褻罪判廖徒刑6月，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，義務勞役40小時，可上訴。

就讀大四廖男在2020年12月25日耶誕夜約高中學妹到夜店慶生狂歡，隔天凌晨3時許，小學妹喝到泥醉，男大生將她帶回男生宿舍，扶上床休息後，趁她酒醉叫不醒，脫掀起她的衣褲，以手機拍裸照後，在旁自慰。

學妹隔天醒來，發現自己衣衫不整驚覺遭學長猥褻，怒要報警。男大生苦苦哀求，答應會告知自己父母，並負起責任。

但男大生竟異想天，開央求不知情的李姓友人及胞姊假冒父母，向小學妹表達道歉及賠償之意，自己打工賺錢委託友人匯錢賠償。事後，友人察覺事態嚴重不願配合，小學妹也得知實情提告。

男大生在檢警調查及法庭都坦承犯行，在法院審理時，當庭向學妹的母親道歉，雙方達成和解、賠償。

法官認為，男大生素行良好，為一己私慾趁機猥褻，但犯後坦承犯行、盡力彌補，當能知所警惕，刑責以暫不執行為當，依趁機猥褻罪判刑6月，得易科罰金，並宣告緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，提供義務勞務40小時。