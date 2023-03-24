調整住宿式照顧機構公費快篩措施。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

為鼓勵鄉盡速完成疫苗接種，以降低重症及死亡風險，新竹縣政府衛生局24日公布，自25日起至4月30日，只要是設籍竹縣「50歲以上者接種任1劑」或「50歲以下但2023年尚未接種者」，到13鄉鎮市衛生所接種COVID-19疫苗，就可獲得500元商品禮券和4劑快篩試劑。

衛生局指出，自3月25日至4月30日，設籍竹縣50歲（1973年生）以上接種COVID-19疫苗「任1劑」及「50歲以下2023年尚未接種者」，這2類人於13鄉鎮市衛生所完成疫苗接種，即可獲得500元商品禮券及4劑快篩試劑。另外，活動期間非屬這2類的民眾，接種疫苗也可獲贈限量4劑快篩試劑。

衛生局提醒，6歲以上民眾追加劑皆可接種莫德納次世代BA.4／5雙價疫苗，接種間隔為與最後一劑基礎劑／基礎加強劑，或前一劑追加劑應間隔至少12周（84天）。

中央流行疫情指揮中心昨日宣布，調整住宿式照顧機構定期執行COVID-19公費快篩之措施。3月27日起取消住宿式身心障礙福利機構、兒少安置機構、兒少團體家庭照顧機構定期快篩措施，其餘住宿式照顧機構服務對象維持快篩頻率為每週一次，定期篩檢措施至4月30日止。請各類機構及單位確實落實防疫政策，以降低感染風險。

衛生局提醒，雖然多數COVID-19感染者均為輕症或無症狀個案，但病程仍有機會發展為中重症，民眾快篩陽性後，如出現下列警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚／嘴唇或指甲床發青、無法進食／喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少、收縮壓小於90mmHg或無發燒情形下心跳高於100次／分鐘，請立即撥打119、或請同住親友接送或自行步行、開車前往就醫。

衛生局統計，截至23日，新竹縣COVID-19疫苗第1劑接種率94.96％、第2劑 89.65％、第3劑73.2％、第4劑18.97％。65歲以上長者第1劑接種率為84.69％、第2劑81.42％、第3劑73.16％、第4劑38.58％、第5劑8.05％。5歲至11歲兒童的第1劑接種率為84.4％、第2劑66.9％、第3劑24.8％。出生滿6個月至4歲嬰幼兒第1劑接種率為46.7％、第2劑28.2％。

衛生局提醒，25日8時至16時30分，由13鄉鎮市衛生所開設COVID-19疫苗接種專案，除提供6歲以上Moderna 次世代BA.4／5雙價疫苗以外，還提供嬰幼兒至成人各類疫苗接種，以隨到隨打方式服務民眾，惟各衛生所因人力安排，會有不同服務時段，故仍請至衛生局疫苗地圖網頁查詢或致電衛生所確認（湖口鄉、北埔鄉衛生所安排在下午時段）。