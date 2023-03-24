好萊塢女星布麗拉森（Brie Larson）2019年與交往5年的未婚夫解除婚約，同年被爆出與導演伊萊亞艾倫布里茲（Elijah Allan-Blitz）交往，如今3年後再傳情變，受訪表示自己沒有工作、沒有家、沒有伴侶，未來的生活就像在冒險，此外，她也吐露一隱憂坦言不想演出重複角色。

布麗拉森近日接受時尚雜誌《Harper’s Bazaar》專訪，分享童年、未來規劃、漫威角色等，其中最讓大家感到訝異的是，她在專訪時坦言：「我沒有新工作、沒有家、沒有伴侶、沒有計畫，但我享受這種宛如冒險的生活，我可以去探索世界，參觀博物館或充實自己的創造力。」可見她對生活抱持怡然自得的態度。

For all the bad that 2021 had to offer, I'm grateful to have found some good. Wishing you all a happy and healthy new year 🤍 pic.twitter.com/NFz8hgWhkp — Brie Larson (@brielarson) December 31, 2021

布麗拉森曾在2016年贏得奧斯卡影后，也接受歌手亞力克斯格林沃德的求婚，但在2019年傳出解除婚約，更在同年宣布與伊萊亞艾倫布里茲交往，如今交往3年傳出分手，雖不清楚情斷原因，但感情生活備受關注。

此外，談到未來工作，布麗拉森並未透露在漫威的下一步，不過她曾坦承不想演重複的角色，不想因此被定型，於是突破自己加盟《玩命關頭10》。然而，是否會繼續以「驚奇隊長」的身分重返大螢幕，仍讓粉絲保有許多期待。