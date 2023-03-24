針對竹聯幫明仁會高調舉辦豪奢春酒，向公權力挑戰，警政署繼上周第一階段實施同步擴大臨檢、掃黑、打詐、緝毒及肅槍行動專案後，立即展開第二階段聚焦打擊明仁會專案，一周內共破獲8件47人。警政署長黃明昭24日至刑事局檢視查緝成果，強調警方掃黑絕不手軟，不但會一波一波掃、一個一個抓，更會以棒打出頭鳥的方式，進行強力打擊，讓高調幫派付出最慘痛的代價。

警政署長黃明昭強調，掃黑絕不手軟，要讓高調幫派付出最慘痛的代價。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方表示，第二階段專案共動員全國警力1萬1177人次，以第三方警政將幫派依附處所函請裁處94案，掃黑部分查獲幫派分子158人，其中竹聯幫84人，含明仁會47人、四海幫4人、地方幫派組合70人；打詐部分查獲詐欺集團40件、犯嫌276人，查扣現金1225萬多元；緝毒部分查獲案件640件、684人、毒品淨重56.6公斤、1處大麻栽種案件；肅槍部分查獲槍砲案件12件12人、各式槍枝16枝、改造槍械場所1場。

刑事局國際科偵破明仁會徐姓組長等7人，先向酒店不肖幹部購買酒客的個資及陪酒小姐的照片後，假冒酒店小姐加酒客的LINE聊天，每天噓寒問暖，待被害人上鉤被迷得暈頭轉向時，再以家人生病或要退出酒店但積欠款項為由，進行剝皮愛情詐騙。專案小組日前到新北市土城區多處執行搜索，將徐嫌等7人拘提到案，查扣電腦、手機、球棒20支、西瓜刀、斧頭、現金41萬餘元及徐嫌名下1566萬元房產等贓證物。

刑事局偵二大隊偵破明仁會販毒集團，逮捕治平對象徐姓男子等6人，並查扣手機9支、毒咖啡包共381包、K他命17包、磅秤3個、彩虹菸5包、分裝袋、點鈔機、房屋租賃契約、現金43萬餘元等贓證物。全案依毒品、組織等罪嫌移送法辦。

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