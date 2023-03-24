政府去年超徵稅收，為與全民共享並強化疫後經濟與社會韌性，行政院提出3800億元特別預算案，行政院會今年2月23日通過3800億元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，函請立法院審議，包含普發現金1417億元、挹注勞健保及台電1000億元、強化經濟及社會韌性1370億元等。周五上午並於立法院會三讀通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」。

行政院長陳建仁提到，立法院周五若順利三讀疫後特別預算，直接入帳的弱勢族群、造冊發放的偏鄉，以及首批完成登記入帳的民眾，最快4月6日就能領到普發新台幣6000元。

立法院各黨團周四協商3800億元疫後特別預算案，最終各黨團同意減列1億2000萬元。而國民黨主張普發現金1萬元，刪除挹注台電500億元，時代力量主張刪除預備金等案，均保留至周五院會處理，經過表決後，在野黨提案均遭到否決，依照執政黨團跟行政部門版本通過。