原來車上副駕駛是通緝犯。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

1輛白色轎車駕駛與乘客未繫安全帶，2名員警準備上前攔查，但邊查詢M-Police時，發現車主前科累累，就怕貿然攔車出意外，通報線上警網支援，尾隨1.2公里，利用停等紅燈時機攔查，起初車上2人很不配合，不願下車，但員警大聲斥喝後他們才乖乖配合，原來副駕駛是毒品通緝犯，並查獲毒品，詢後依法偵辦。

前鎮警分局草衙所警員21日的上午8時許行經前鎮區翠亨北路時，發現1輛白色豐田轎車駕駛與乘客未繫安全帶，2名員警便跟隨在後同時查詢M-Police，發現車主有毒品、槍砲前科，因擔心貿然攔車會造成衝突意外，除先呼叫支援，尾隨1.2公里左右，利用停等紅燈時機攔查。

警方攔查過程中，起初36歲的鄭姓駕駛不願開門配合，2名員警與支援警力大聲斥喝並利用警車與其他車輛擋住去路，駕駛眼見無法躲避只能放棄，開門接受盤查。

經了解，由於副駕駛座的26歲蔡姓女友是橋頭地方檢察署發布的毒品通緝犯，因擔心被警方查獲會有牢獄之災才不願配合檢查。警方同時也在蔡女身上緝獲二級毒品安非他命5包，全案於訊後依毒品罪嫌送辦。

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