烏山頭大壩旁的一整排南洋櫻花盛開，花瓣不時迎風飄落，農田水利署嘉南管理處將舉辦和風季迎客。（程炳璋攝）

農田水利署嘉南管理處趁南洋櫻盛開舉辦和風季，活動期間推出許多日本風格的表演。（程炳璋攝）

烏山頭水庫大壩旁的21棵南洋櫻花樹，2年前新冠肺炎疫情期間，曾被交通局發布簡訊提醒是遊客熱點，意外爆紅，今年正值盛開期，農田水利署嘉南管理處將在清明連假期間推出「和風季」活動，有滿滿日本風格的活動與市集，疫情解封全面接客。

烏山頭水庫大壩旁一整排的南洋櫻花，每到3月底花朵盛開，花瓣如雨隨風飄落，被形容為「不用出國也像倘佯在日本」，該段道路被稱為烏山頭水庫的香榭大道。

2年前疫情期間，因遊客太多，被交通局簡訊通報為熱點，意外爆紅，被列為全台「追櫻」熱門景點。

今年因為缺水，烏山頭的南洋櫻花期錯亂，3月初提前盛開一波，月中再迎來第2波花期，現已滿開，迎花下起花雨，樹下道路滿是「花瓣地毯」。

農田水利署嘉南管理處長陳英仕表示，烏山頭賞櫻看大壩風光，是另一種美景，今年逢疫情後重啟「和風季」活動，遊客利用機會還能了解八田與一技師完成水庫工程，造福嘉南地區成為魚米之鄉的歷史。

烏山頭水庫和風季18日展開至4月5日，重頭戲節目放在清明連假期間，有日式風格的市集與活動，民眾穿著和服、浴衣服裝到烏山頭水庫風景區遊玩可享免門票與停車費優惠，兒童節當天12歲以下兒童免費入園。

陳英仕表示，和風季活動期間，除了入園賞花，還可走訪百年土石大壩、參觀八田與一紀念園區的日本技師宿舍與紀念銅像，品嘗日式風味的點心。