總統蔡英文自上任後積極推動「綠電政策」跟「2025非核家園」，核二廠2號機也在本月14日除役，不少人都擔憂台灣電力供應會出現缺口。然而近日法國國會以壓倒性的402票贊成、130票反對，通過政府興建6座核電廠的計畫。一分最新民調也對國人是否要延長台灣核電廠的態度進行調查。

法國能源轉型部長Agnes Pannier-Runacher日前曾表示，我們的目標是成為碳中和及能源自主的國家，而這次建設六座核電廠，是重啟法國核能工業的重要計畫。另外媒也報導，法國在興建新核電廠的過程中，同時也會延長現有核子反應爐使用壽命。

而中廣蓋洛普今（24）日公布的最新民調指出，在「核能一、二號廠，延長運轉或停止運轉？」的政治議題上，有56.77%的民眾認為，「延長核能一、二號廠運轉二十年」、抱持「停止核能一、二號廠運轉」想法的人僅25.03%，剩下18.20的受訪者則是「不知道/拒答」。

該民調的調查時間是2023年3月20日至22日，調查對象為台灣22個縣市20歲以上具投票資格的民眾，電訪成功比率68.93％，有效樣本達1074分。另該民調亦對有效樣本的性別、年齡與戶籍地進行加權，在95％的信賴水準下，抽樣誤差為±2.99%。