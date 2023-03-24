去年動物園照養的三角枯葉蛙陸續產下1000多顆卵的卵團。（北市動物園提供／張芷瑜台北傳真）

時隔5年，去年台北市立動物園的三角枯葉蛙終於產下1000多顆卵，在保育員楊志平細心照料下，近日迎來動物園首次三角枯葉蛙小蛙上岸紀錄。園方表示，目前箭毒蛙房裡約200多隻成功上岸，代表動物園在三角枯葉蛙繁殖技術上有重大突破，取得寶貴經驗。

園方表示，原本箭毒蛙房就是動物園箭毒蛙繁殖重鎮，但隨羅地島蛇頸龜育幼、紅眼樹蛙以及三角枯葉蛙加入，即便有自動化設備減輕照養負擔，面對1000多顆三角枯葉蛙卵也很難像國外一樣精緻化照養，但楊志平不畏辛勞，終於在今年2月10日迎來動物園首次三角枯葉蛙小蛙上岸。

三角枯葉蛙的蝌蚪從孵化到變成小蛙歷經3個半月，但從蝌蚪變成小蛙還要經過鰓變成肺並將尾巴收回到身體裡的過程，大約要歷經7天才會完成轉變，此時剛上岸的小蛙會停止進食，養精蓄銳準備迎接下一個階段。

園方說明，這次三角枯葉蛙蝌蚪轉換成小蛙的過程中，保育員觀察到約三分之一個體會在這段時間死亡，雖然在自然環境中本來就有發育不良或是被掠食者捕食情形，但突然增加的死亡率仍值得檢討。

園方也說，目前箭毒蛙房裡約200多隻個體成功上岸，水缸裡也還有多達600隻左右的蝌蚪準備登陸，希望這批小蛙能順利長大，未來在兩棲爬蟲動物館與大家見面。