采子宣告正式復出。（浩翰宇宙無限提供）

謝采紋（采子）2021年因《全明星運動會》第二季跨隊與何孟遠鬧出感情醜聞，雙劈腿的2人最後雙雙退出該節目並離開演藝圈。她今（24日）邀媒體見面，宣告響應「浪愛不痛」公益活動，將於4月9日在圓山花博舉辦的公益市集獻唱。

她當初事發倉促離開前東家，媒體追問「會不會怨恨前男友」等與邱鋒澤相關的問題，她一律閉口不答；據悉疑因對方在當初事發後寄律師函給她，要求她不能在公開場合講到邱先生任何事情，否則將對她提告。今問采子是否真有此事？她僅表示自己不想節外生枝，「對我來說這只是一個互相傳遞訊息的方式，因為我們私下己經沒有聯繫」，與事件另一位男主角何孟遠也沒有聯絡、不再是朋友。

采子今大方透露除了簽約新東家外，感情方面也有新發展，「現在有男朋友了，是圈外人，原本就是朋友的朋友，兩人自然而然地走在一起」，透露和圈外男友去年底開始交往，男方對於演藝圈事情不太關注，她羞曝男友愛上他的原因，「他說喜歡我真實相處的感覺，而且每個人面對傷痛的方式不一樣，對方對我來說是一個陪伴自己的存在，我們相處起來很輕鬆自己，我很珍惜這段關係」。

這次簽約新東家「浩瀚宇宙無限」再出發，采子透露最主要是因為粉絲鼓勵，而暫別演藝圈這段時間，是她人生最低潮的時期，最感謝身邊朋友跟家人的鼓勵，「一開始有不好的念頭，曾經有很長一段時間覺得自己不應該存在這個世界上，大概花了8、9個月時間才走出來正常生活」。對於當時的感情糾紛，采子說：「錯在我不夠成熟，我不夠了解我自己，我這兩年一直在摸清自己需要什麼，應該會怎麼做會比較好，不斷反省自己不去想不去看這件事，但對我自己沒有幫助，必須要面對它才能走出來。」