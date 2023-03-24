南台灣飯店龍頭洗牌！根據交通部觀光局最新統計資料，高雄去年（2022年）營業額最高的前三大酒店，分別是萬豪、漢來與義大皇家飯店，成軍2年擁有700間客房的高雄萬豪酒店成為高雄飯店新龍頭，去年營業額12.9億元位居第一。第4名至第10名依序為國賓（今年1月停業）、福華、晶英行館、寒軒、麗尊、圓山與福容飯店。飯店龍頭重新洗牌，老牌飯店華園、華王改建，國賓年初正式歇業，不過國際級的生力軍不斷加入，除了高雄萬豪酒店外、高雄洲際酒店、高雄承億酒店也陸續加入。

高雄萬豪酒店成為高雄飯店新龍頭，近期推出2周年優惠專案回饋消費者。（高雄萬豪提供）

高雄萬豪酒店3月28日將歡慶開幕2周年，以及2022年高雄萬豪酒店營收居高雄市觀光旅館之冠，特別推出2週年快閃住房專案，預訂指定房型，可免費使用33樓行政酒廊，享用精緻自助早餐及Happy Hour無限取用豐盛餐點，只要5,900元起。全館十間餐廳亦於328當日推出促銷優惠、此外周年慶期間消費滿3,280元還可參加幸運抽獎，當日住房也可獲得抽獎券一張，獎項總價逾十萬元，最大獎為「萬豪套房雙人住宿一晚含翌日自助早餐2客」，價值35,000元，邀請大家和高雄萬豪一同歡慶2歲生日！

高雄萬豪酒店成為高雄飯店新龍頭，近期推出2周年優惠專案回饋消費者。（高雄萬豪提供）

高雄萬豪推出「2周年快閃住房專案Celebrate for 2nd Anniversary」， 3月31日前至官網或來電預訂此專案，可於6月30日前入住行政豪華客房一晚，原價23,100元，專案優惠價5,900元起，免費使用位於33樓的行政酒廊，不僅能居高飽覽遼闊城市景觀，還能在私享空間盡情品嘗精緻豐盛的自助早餐與Happy Hour美味餐飲，體驗頂級專屬禮遇。餐飲方面，高雄萬豪館內十間餐廳優惠包含受到民眾熱烈喜愛的「豪享自助餐廳」及「京享蔬食百匯」，供應包羅萬象的自助式異國美饌，凡於3月28日當日壽星來店用餐，享四人同行壽星本人只要328元(須加價原價一成服務費)。

除了餐飲與住宿優惠外，高雄萬豪酒店限時加碼推出滿額抽獎活動。3月28日至4月16日期間，於全館各餐廳單筆消費滿3,280元，憑發票即可獲取抽獎券一張，3月28日當日入住每房贈送抽獎券一張。此次抽獎活動的獎品豐富多元，包括價值35,000元的萬豪套房含翌日豪享自助餐廳早餐2客；館內唯一米其林指南推薦餐廳-「美享地Majesty」，提供價值7,700元的雙人午宴，品嚐由米其林一星主廚精心料理的特級饗宴；「 皇饕牛排館鐵板燒」也祭出4,576元的「美國21天乾式熟成美國特選肋眼雙人晚餐」作為獎項，香嫩多汁的口感令饕客滿足過癮；與高雄萬豪共構的義享時尚廣場也熱情響應此次週年慶活動，美妝品牌專櫃「iGLAMOUR」提供價值2,950元的「FEMMUE 煥亮賦活維他命C精華」作為獎項 ，共計23個豐富大獎，總價值逾10萬元，要回饋給一路支持高雄萬豪酒店的朋友們，歡迎偕同親朋好友一起來，感受非凡星級禮遇。更多活動資訊可以高雄萬豪酒店官網查詢。

高雄萬豪酒店3／25響應「地球關燈」這個全球最具指標性的自發性環保活動。（高雄萬豪提供）

全球最具指標性的自發性環保活動「Earth Hour地球關燈一小時」即將於3月25日登場，高雄萬豪酒店連續兩年以實際行動支持響應這個全球最具指標性的自發性環保活動，3月25日晚間8點30分至9點30分也將關閉建築物外牆景觀裝飾燈光及非主要照明設備一小時。這項措施將減少用電量約16萬瓦，有助於降低能源消耗及碳排放，同時向社會傳遞高雄萬豪酒店對環保事業的重視與支持。

高雄萬豪酒店總經理Tony Wong表示，高雄萬豪酒店向來非常關心環保議題，致力於減少對地球的污染。通過響應「關燈一小時」這項極具意義的全球性活動，希望向社會展示其酒店對環保事業的承諾和貢獻，為地球的永續發展盡一份心力。