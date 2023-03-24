每個人都有喜歡的顏色，但很少人知道，從顏色能發現內在真面目，《科技紫微網》運勢專欄分享，透過以下6種顏色，來測試出戀愛時是屬於哪種個性的戀人，並分別對應是哪一種水果，就能讓彼此之間更加了解。

6種顏色測試出戀愛中的個性。（圖／科技紫微網）

1、 芒果：戀愛時就像熱情如火的芒果

戀愛時就如芒果的香味一般，能吸引到別具慧眼的對象靠近。在戀愛時的細膩善良，能讓另一半感受到被呵護與疼愛，但有時會因無限的付出而肆無忌憚，不斷索取。

不過對方可能小看了你的實力，戀愛時的狀態雖然如芒果果肉般細膩，很好拿捏，但內心其實很有原則，只是不輕易顯露。當觸及感情問題的底線時，態度也能做到有如芒果果核般堅硬。

2、蘋果：戀愛時就像四季皆宜的蘋果。

外表有如蘋果一樣看上去普通，但內在卻一點也不普通的寶藏戀人。再平淡的生活，都能過得有聲有色。蘋果這種水果有著獨特的樸實無華，正如戀愛時的長情專一，沒有過多的花花心思，但卻踏實，讓人喜歡上了就難以離開。

3、榴槤：戀愛時就像愛好分明的榴槤。

那與生俱來的距離感，就像榴槤的堅硬外殼及氣味一樣，會自動排除不願意真正走近、瞭解你的人。內在有如榴槤果肉般豐腴細膩，只為真正愛你的人展現。一旦陷入愛情，那有趣的靈魂會讓對方產生相見恨晚的感覺。

4、西瓜：戀愛時就像清甜沁涼的西瓜。

能和愛好自由、心思單純的你談戀愛，感覺就如同在夏日裡來一塊西瓜般清甜可口、清新感十足。也許是因經歷的關係，擁有平和寧靜的氣場。在戀愛關係中情緒平穩，能帶給戀人一種歲月靜好的美好感受。

5、葡萄：戀愛時就像圓潤成熟的葡萄。

有如葡萄般的神秘感，能吸引到異性的好感，只有能靈魂產生共鳴的人，才有機會開啟戀情，在戀愛中往往也是獨特的，戀人會因不確定感而害怕失去，所以會對你加倍的好，和對方戀愛就猶如品嘗葡萄一樣，酸甜之間，是回味無窮的香甜醇美。

6、藍莓：戀愛時就像外剛內柔的藍莓。

也許是內心有不為人知的故事，且有一種不易察覺的疏離冷漠。和你談戀愛，就如同在眾多色彩斑斕的水果中，選擇了傳聞很多卻受眾不廣的藍莓。很有眼光的同時，也需一定的閱歷。當然也從不讓戀人失望，距離感背後有一顆渴望愛對方的心，這種反差萌，會讓戀人加倍疼惜。