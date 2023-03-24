國內金融消費市場爭議不斷，許多民眾遭受到金融機構理專話術引導，導致投資嚴重虧損。國民黨團今(24)上午舉行記者會，要求蔡政府由金管會周邊機構單位淨值1400億元中，提撥1000億元成立「金融消費保護基金」，倘若蔡政府不願做，2024年若國民黨執政，一定會全力推動成立。

書記長謝衣鳯表示，根據金管會統計近年證券周邊機構稅後淨利(餘)，在2016年證券周邊機構盈餘52.72億元，但到了2022年增加到156.07億元，這代表證券周邊機構盈餘這麼多，更應該好好保護、回饋投資人。

謝衣鳯也說，財團法人金融消費評議中心統計申訴及評議案件收受件數，2020年1萬0426件、2021年9446件、2022年1萬2244件，這還不包含防疫保單申訴案件。顯見投資爭議案件越來越多，金管單位卻沒有好好處理，讓金融投資消費者權益，沒有受到政府的保障。

藍委王鴻薇指出，金融詐騙態樣相當的多，近年更發現，高齡金融消費者遭到詐騙的人數節節升高，據統計，高齡剝削案件當中，以銀行爭議占比高達38％，其次是保險占23％、證券期貨占17％。再從剝削樣態來看，除了將印鑑、存摺交給理專，也包括不實廣告招攬、販售高風險延伸性金融商品等，銀行理專為了個人業績不擇手段找上高齡者，一旦發生糾紛，大都血本無歸。

國民黨團總召曾銘宗說，全國2300萬民眾絕大部分都有金融消費，從單純的存款、借款，到金融商品購買、投資，而金融消費者保護至少攸關1200萬民眾的基本權益》近年發生許多高齡金融消費者，遭到銀行理專的話術所欺騙，根據財團法人金融消費評議中心「申訴及評議案件」統計，2022年一般案件有1萬5473件，防疫保單案件有4萬7291件，總計高達6萬2764件。

曾銘宗表示，一旦發生爭議，除了申訴、評議，很多金融機構根本不理會消費者，甚至要消費者直接打官司，但金融機構占有資訊上的優勢，以及充沛的法務專業人員，消費者在司法訴訟上幾乎都敗訴。

曾銘宗呼籲，金管會從1400億元淨值中，移撥1000億元成立「金融消費保護基金」，保護金融消費者，以利金融業永續發展，確保金融消費者權益。二、充實投保中心、評議中心財務、人力，以強化金融消費爭議保護、調處功能。三、調降股票投資人手續費，回饋投資人。

曾銘宗強調，國內金融消費者、股票投資人絕對超過1200萬人，國民黨團提出成立「金融消費保護基金」，是經過審慎評估，確實可行。假設蔡政府不做，2024年若國民黨重返執政，一定全力推動成立「金融消費保護基金」。