65歲陶藝家沈東寧，從事陶藝創作約40年，創作語彙極富東方美學，呈現溫潤如玉的簡約柔美的意境，獲鶯歌陶瓷博物館頒發陶藝界最高榮譽的「2023台灣陶藝獎－卓越獎」。

陶博館表示，沈東寧1980年自新竹師專美術科畢業後，一邊教學一邊向邱煥堂老師習陶，而後辭去教職全心投入創作。1991年移居新竹縣峨眉，親手打造陶藝工作室，在陶藝界就如同一位隱士般，處寧靜的鄉間創作不輟。

沈東寧的創作語彙極富東方美學，呈現溫潤如玉的簡約柔美的意境。（鶯歌陶博館提供）

沈東寧崇尚簡單有質感、親近自然的生活，大量閱讀也喜好音樂、建築與設計。作品橫跨實用與創作領域，轉化平凡景致為優雅寧靜的作品細節，精湛的陶藝技巧，結合鏤空的建築窗戶、抽象山巒、文字書法等創作符號，飾以有猶如玉石般的溫潤質感般的汝釉青瓷，樸實無華又富含東方韻味，充滿悠遠閒逸的情懷，總能引領觀眾神遊其中，耐人尋味。

沈東寧的陶藝之路相當順遂，1986年參加國立台灣歷史博物館「中華民國第一屆陶藝雙年展」，初試啼聲即獲銅牌獎，接著又抱回第二屆的金牌獎。在台北縣美展榮獲陶藝類第一名。受重要藝術機構邀請舉辦數檔個展，其深具特色的作品也多受收藏。經由評選委員們認可在陶藝領域擁有特立卓然的創作表現！

新北市文化局長龔雅雯表示，「台灣陶藝獎」是台灣陶藝界的盛事，持續為陶藝文化注入活水，是陶瓷藝術多元發展的推進器。以競賽形式設置「創作獎」、「實用獎」、「新銳獎」，也設置「卓越獎」，對在台灣陶藝發展有卓越表現、特殊影響力者，表彰其長年致力陶藝文化揭示藝術原創性的貢獻。

陶博館館長張啟文表示，台灣陶藝競賽的最高殿堂「台灣陶藝獎」將在今年11月於陶博館盛大開展！屆時歡迎民眾前來一睹沈東寧歷來簡單洗鍊、內斂有質感的精彩作品，以及其他「創作獎」、「實用獎」、「新銳獎」得獎者的出色創作，感受當代陶藝新時代的多元語彙。