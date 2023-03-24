新冠肺炎輕症免隔離通報，新制上路第5天，國內新增102例本土個案、0例境外移入，確診個案中新增39例死亡。中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，疫情持續穩定，目前國內2款抗病毒藥物庫存充足，可使用天數皆超過半年。

輕症免隔離通報新制上路後，每日新增個案數僅呈現中重症人數。羅一鈞說明，過去一個月的中重症數平均每日約119例，最高值及最低值區間為13到236例，受周末或假日延遲通報影響而有高低起伏。

指揮中心提醒，新冠肺炎篩檢陽性兒童，如出現抽搐，肌躍型抽搐，意識不佳或持續昏睡，步態不穩，呼吸困難或有胸凹現象，唇色發白或發紫，血氧飽和度低於94％，肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗，體溫大於41度等症狀，請立即送醫，以獲得妥適醫療照護。

另外，雖然多數新冠肺炎感染者均為輕症或無症狀，但若快篩陽性後出現喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少收縮壓<90mmHg或無發燒之情形下心跳>100次/分鐘，請盡速就醫，以利及早診治並開立口服抗病毒藥物。

羅一鈞說明，目前國內2款口服抗病毒藥物庫存充足，可使用天數皆為半年以上。倍拉維尚有36.2萬人份，可使用362天；莫納皮拉韋7.7萬人份，可使用300天。另新冠治療藥物瑞德西韋尚有7.6萬 人份，可使用142天。