與紅襪再續前緣的台灣好手張育成，季前面臨著重重考驗，除了努力找回經典賽的威猛狀態外，也將與陣中另一位好手達爾貝（Bobby Dalbec）爭取內野最後一席的開季名額，美媒《MassLive》撰文表示，張育成及達爾貝都有不錯的表現，對紅襪來說都是一個困難的選擇。

《MassLive》分析指出，紅襪主力內野群將由卡瑟斯（Triston Casas）、阿洛尤（Christian Arroyo）、賀南德茲（Enrique Hernandez）及狄弗斯（Rafael Devers）組成，新賽季加盟的騰納（Justin Turner）擔綱指定打擊，但必要時能夠負責一、三壘位置，明星游擊手史多瑞（Trevor Story）和小孟德西（Adalberto Mondesi）還需要幾周的時間才能回歸。

達爾貝熱身賽繳出打擊率2成50外帶2轟，OPS值（整體攻擊指數）高達0.863，在教練團面前綻放耀眼光芒，但張育成在WBC（世界棒球經典賽）的表現也不遑多讓，不僅拿下A組最有價值球員，更是被評選賽會最佳一壘手，成功博得紅襪總教練柯拉（Alex Cora）的目光。

張育成已經沒有下放選擇權，代表紅襪若無法將他帶進開季名單，只能將他移到DFA（指定讓渡名單），張育成的優勢是內野4個位置都非常在行，達爾貝在今年春訓嘗試鎮守游擊，不過守備能力依然有限。《MassLive》建議紅襪可將張育成帶進開季名單，並把達爾貝下放小聯盟，就可同時保留2名球員，只是困難點在於，張育成因為投入WBC以及簽證問題，目前還沒有在熱身賽出場，張育成僅剩不到一周的時間，能夠在紅襪教練團展現自己。