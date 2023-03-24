台語金曲歌后朱海君原本預定5月演出音樂劇《隔壁親家》，卻在宣傳海報都印好的情況下，無預警遭換角，劇團總監楊忠衡稱朱海君的價碼比上一檔高4倍，因無力負擔只好忍痛換角。對此，朱海君駁斥4倍說，其經紀人也公布對話截圖揭真相。稍早，楊總監透過音樂時代臉書發聲明道歉，承認處理方式確實不夠嚴謹。

聲明中，楊總監提到劇團經過內部檢討、反省，確實發現洽談過程和處理方式不夠嚴謹，有作業上的疏失，「造成海君無法如期參演，並引起方方面面的困擾，我除了代表音樂時代表達最大的抱歉，也感到萬分不捨。在此特別向海君、Nono兄、經紀人致歉，我願意承擔所有的責任。」對於雙方合作破局，楊總監感到莫大的遺憾，期盼未來能有再度攜手演出的機會，也承諾會記取先前的錯誤教育，督促團隊改進，希望外界不要誤解朱海君，同時感謝大家的理解。

楊總監21日聲稱邀約朱海君時，已表明酬勞跟上一檔差不多，後來她的經紀人換成范小姐，開出的價碼是之前的4倍，雙方洽談4天，確認費用部分無法達成共識，主辦方只好忍痛把朱海君換角。對此，朱海君在臉書火速回擊：「從頭到尾您只跟我討論劇本角色，其它細節包括酬勞您沒與我討論過我更沒同意過哪來漲四倍價錢！我尊敬您但別將這珍貴的尊敬糟蹋掉了。」

朱海君經紀人范元馨也表示劇團最初是以超扯的「通告費」行情洽談，她報價後被殺價兩次，最後談定的酬勞價是該劇製作人提的，確認沒問題後印出合約，過幾天又改口說預算超過，她無法接受砍價，劇團直接說那無法合作。NONO得知後，不滿老婆朱海君的名字已在海報上，希望對方能針對侵權的部分妥善處置，劇團稱會道歉，結果只是發布異動聲明公告，還帶風向說是朱海君漲4倍酬勞，經紀人氣炸：「我開了合理的演出費！這叫漲？！好好道歉不就沒事了嗎？」