鑑於馬祖上月海纜遭漁船勾斷，全島網路訊號陷入困境，居民上網、通話卡卡，叫苦連天。財團法人電信技術中心（TTC）為協助強化離島應變通訊能力，日前抵達南竿進行非同步衛星系統的先期研究，並於今（24）日完成架設，縣黨部執行長李哲宇也赴現場勘查。

財團法人電信技術中心20日表示，為期1個月的研究，將針對衛星通訊網路在馬祖的訊號涵蓋、傳輸速率、延遲與穩定度等效能指標進行相關測試，未來也會結合5G網路的驗證，以期在人為或天然災害發生的緊急狀況時，發揮通訊備援的功能。

民進黨連江縣黨部主委李問稍早在臉書發文表示，經現場了解，系統建置時間僅需3-7天，包含衛星軌道確認及安裝設備，今天安裝後測試網路訊號也良好，手機上網沒有卡頓的情況。

還提到，非同步衛星的功能和微波功能類似，差別是對接的設備，非同步衛星系統可依需求隨時更換位置，因投射距離較長，加強後頻寬仍遠不如海纜及微波，但可做為緊急備援，不會因海纜或微波中斷而收不到訊號。