中能風場位於彰化外海，獲配300MW併網容量，共規畫建置31座Vestas V174-9.5MW離岸風機。中能發電股份有限公司董事長王錫欽表示，中能風場由中鋼(2002)與哥本哈根基礎建設基金(CIP)共同開發，是台灣現今本土化比例最高的專案。2021年底中能成功融資到位，也示範了在台灣綠色金融政策的框架下，如何有效地導引資金前進綠能產業，相當難能可貴。今年風場將正式邁入海事工程階段，期待明(2024年)年底順利完工併網，每年便可為台灣帶來相當於30萬戶家庭用電需求之乾淨能源。

中能風場開發範圍為經濟部能源局公布之29號離岸風力發電場址，位於彰化外海。中能風場於2018年5月通過經濟部遴選，獲配300 MW容量，2019年1月取得籌設許可(EP)，同年2月與台電簽訂風力發電離岸系統電能購售契約(PPA)，11月獲經濟部工業局產業關聯審查通過。依規定應於2024年底前完成併聯商轉。

CIP台灣董事總經理許乃文表示，中能的93支水下基樁全數委由俊鼎生產，是CIP彰芳暨西島風場率先完全採用本土水下基樁後再度下單俊鼎，以兩個風場900MW總容量的經濟規模支持本土供應鏈發展，落實推動離岸風電產業本土化。

日前，中能風場執行長Joris Hol率領團隊，偕俊鼎、台船環海一同為中能風場基樁裝船暨海事工程開工進行祈福。執行長肯定俊鼎提前交付中能水下基樁，展現專業製造與成熟穩定的供貨能力。中能團隊將密切與台船環海合作，依計畫時程執行海上安裝工程，以如期如質完成風場建置為首要目標。

台船環海執行長Marco Kanaar表示，很高興台船環海承攬之水下基礎運輸與安裝工程正式開工，過去兩年來台船環海與中能風場和俊鼎團隊密切合作、做足了最佳準備，身為本土海事工程承包商，台船環海抱持著審慎且專注的態度來完成業主交付的工作，有了本土工程團隊和歐洲技術導入作為後盾，為中能風場提供優質的海事工程服務，共同為台灣的綠色能源努力。