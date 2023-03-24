台北市長蔣萬安就任將滿3個月，最新民調顯示，有41%台北市民滿意蔣萬安的施政表現，16%不滿意，但也有超過4成市民沒表示意見。對此，國民黨台北市議員秦慧珠今(24)日PO出台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜以及台南市長黃偉哲在第一任當選時的百日施政滿意度，直言蔣萬安上任後的首次滿意度「其實不差」。

秦慧珠今日在臉書指出，在第一任當選時的百日施政滿意度，其實普遍都不高。在108年3月26日的民調，盧秀燕第一任就任百日民調，33%滿意、42%不滿意、43%沒意見；侯友宜第一任百日民調，42%滿意、10%不滿意、48%沒意見；黃偉哲第一任百日民調，49%滿意、17%不滿意、34%沒意見，秦慧珠說上述幾位的情形與蔣萬安類似，沒意見反而較高也是共同現象。秦慧珠認為，不僅蔣萬安，同為第一次當選的桃園市長張善政民調顯示45%滿意、10%不滿意、45%沒意見，也是同樣情形。

秦慧珠表示，這顯示剛當選三個月，儘管市長和團隊很努力的推出許多新政策、新福利，但這些都要時間去發酵，一時之間民眾感受不到，且以蔣萬安的新福利政策而言，生育獎勵金4月4日起才實施，1200交通月票7月才上路，重陽敬老禮金要9月才會領到，而都更五箭、內湖交通改善等，都需要時間，不是一蹴可幾，要讓大家馬上有感恐怕不容易。

不過秦慧珠也提到，民調中有政黨效應，支持國民黨的選民，對蔣萬安的滿意度達76%，支持民進黨的選民，對他的滿意度只有17%，中間有59%的落差，感受差別真的很大。秦慧珠認為，未來在政策說明上，蔣萬安以及整個市府團隊若跟非藍色選民的接觸、溝通上，都要再積極努力。