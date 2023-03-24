全球最先進的晶片約有92％是由台積電生產，台灣晶片供應攸關世界經濟發展，日媒示警，台灣的矽盾地位正面臨缺水的嚴峻挑戰。

根據《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，晶片製造需要大量用水，以台積電為例，其位在台灣南部科學園區的的晶片設施，每天用水量高達9.9萬噸，隨著晶片生產技術越先進，對水的需求也在成長。

值得擔憂的是，台灣供水面臨隱憂，因台灣水庫高度仰賴季節性降雨，氣候變遷使降雨不穩定性升高，部分城市已經準備要開始限水。

報導提到，台積電和聯電南部廠本月已採取節水措施，台積電自己擁有再生水廠，強調已就不同的限水階段，備妥不同的因應計畫，聯電則說，為避免生產受到南台灣的乾旱影響，台南廠1月就啟動應急方案。此外，南台灣科學園區也要求供應商將用水量減少10%，高雄工業區預計將從3月30日起跟進。

報導示警，台灣身為晶片製造重鎮，因此對美國在內的盟友具有政治重要性，但如果台灣的晶片產量下降，其矽盾地位也可能削弱。

台灣水利署長賴建信則回應，我們正在利用區域水資源來支持有需要的地區，包括將開鑿54口新井，在4月底左右，每日可望增加13.6萬噸供水；此外，為提升新竹科學園區供水穩定，將推動「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」，預計2026年完工。