被封為真人版「亞洲瘋狂富豪」的Netflix實境秀《璀璨帝國》〈Bling Empire），開播以來話題不斷，劇中奢華生活令人嘆為觀止外，核心人物貴婦克莉絲汀（Christine Chiu）的台灣裔身份及火辣身材更是引起大量關注。近日，她現身時尚活動，身穿紙雕禮服，特殊的視覺效果秒殺全場。

近日，克莉絲汀出席美國時尚信託大獎(Fashion Trust U.S.)紅毯，當晚活動眾星雲集，德國裔超模海蒂·克隆(Heidi Klum)、曾擔任維密天使的亞麗珊德拉·安布羅休（Alessandra Ambrósio）以及出演《攔截記憶碼》好萊塢女星凱特·貝琴薩（Kate Beckinsale）等人華麗現身，讓人眼前一亮。

不過，克莉絲汀以一襲類似鏤空的紙雕禮服力壓全場，只見她身上紅色、黑色波浪狀線材，整齊編織成完整禮服，正面看過去渾圓胸型一覽無遺，若從遠處觀賞這套服裝，特殊設計還能造成模糊的視覺錯位效果，令人驚艷不已。

這套特殊服裝，在社群媒體上引發熱議，網友們紛紛表示：「這套服裝根本藝術」、「天哪，這應該是時尚封面」、「這件衣服很神奇」、「當天最佳著裝」、「多麼不可思議的設計！從來沒有見過這樣的東西！你看起來一如既往的迷人和美麗」、「那件衣服真的是一種錯覺，你穿上它看起來棒極了！」