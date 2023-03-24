中國文化大學廣告學系畢業展「心觀世代NuSight Generation」，並發布「疫情下傳播科技大爆發！就你還沒跟上？」民調結果，根據調查指出，在元宇宙發展下98%民眾認為社交工具越來越多，逾五成民眾認為傳播科技發展能讓用戶互動性更高，帶動廣告行銷業的發展使行銷更加無界線。

專家指出雖然社交工具卻越來越多，大多數民眾還是希望能面對面互動，消費娛樂等各行各業的業者應掌握此現象有足夠的前瞻眼光投入AR/VR，吸引年輕女性的注意力與青睞，這群年輕女性逐漸成為社會的主力並發揮影響力幫助業者迅速搶佔市場版圖，使實體與虛擬世界融合更完整應用更加廣泛，透過元宇宙去改善真實世界，「未來，我們不只是地球人，更是元宇宙人」。

文大廣告學系主任鈕則勳表示，調查發現，有將近一半的民眾認為，疫情對於生活有影響；而受疫情影響最嚴重的是社交娛樂方面，近一半的受測者認爲「社交娛樂減少」。對於學生族群而言，調查發現疫情影響最嚴重的方面是「上課品質下降」，畢竟在疫情下線上上課時，常常會遇到設備上的問題；對於上班族而言，疫情影響最嚴重的方面是「公司業績下滑」，甚至因為遠距上班，大多數行業業績下滑，且有公司因疫情而裁員。

鈕則勳也表示，從疫情下民衆社交情況的相關調查也可發現，雖然社交工具卻越來越多，但疫情下民衆的社交地點受限，和別人互動時間變少，社交圈也因而變小，可見大多數民眾還是希望能面對面互動。

信數據整合行銷有限公司總經理高世垣表示，調查發現僅26%的受訪民眾期待NFT（非同質化代幣）的發展，比例偏低的原因，可能有三個：第一，對NFT的認知不足，受訪民眾對NFT的瞭解，目前仍以網路媒體及新聞報導為主，推斷多數人對此新科技未有進一步的體驗，對於NFT的瞭解，僅止於表面知識的獲取。第二，較無NFT需求對於NFT的產製與購買，未有充實的商業動機，需求不高促使民眾對NFT的期待偏低，但調查發現，女性、大學學歷與25歲以下年輕人，相較下有較高的期待值，未來若要發展NFT，這群人可能是主要的目標市場。第三，負面刻板印象多，透過文字雲分析可發現，無論是何種性別或是教育程度，在網路上討論NFT，多會出現虛擬、高風險、昂貴、詐騙、大起大落等負面字眼，這些民眾的刻板印象，恐造成對NFT的期待程度偏低。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚指出，AR/VR是未來的重要科技應用，對提升消費等各方面的創新傳播，都有重大貢獻。文化大學廣告學系的調查顯示：體驗AR/VR族群大多是女性、大學生，佔八成，由此可見，年輕女性將是領導AR/VR等創新傳播的決定力量。

東森新聞部組長兼主播黃慧婷表示，不論喜不喜歡、贊不贊成，元宇宙都已經活生生存在現實世界中，在教學環境、上班視訊會議、醫療科技、財經金融、休閒娛樂等領域，根據民調顯示，期待元宇宙發展大致可分成三個區塊：一、40歲以下「社群世代」偏重社交、娛樂功能，特別是26~40歲期待遊戲娛樂占比超過50%，著重社交替代性功能。二、41~50歲「中壯世代」大多已成家立業、有豐富社會經驗，重視務實導向需求，期待工作、購物功能的比例較高。三、51歲以上乃至中高齡族群則愛好旅遊，符合「近退休世代」的生活期待。

由於駭客入侵頻傳受關注，黃慧婷指出，民調也顯示一個有趣現象，高教育程度民眾比較擔心「個人隱私問題」及「資訊安全問題」；中低教育程度的民眾最不擔心「金流貨幣問題」。但科技便利與資安息息相關，駭客入侵不會管你教育程度高或低，重點是你的個資是否「有利可圖」？政府在真實世界推廣元宇宙科技時，更應加強防駭、資安教育，以免「道高一尺、魔高一丈」，元宇宙被入侵，現實世界的努力也會付諸流水。

聖天使塔羅星座專家篠安表示，在星座分析方面，有關NFT遊戲發展最為擔心的部分，有高達54.4%的人擔心金融貨幣的問題，其中比例最高的為處女座的人，主要原因在於處女座的朋友擅長邏輯理論與數據分析，因此處女座的人會謹慎的評估NFT遊戲當中金融貨幣的問題。而在施打疫苗的劑數與星座交叉分析，發現疫苗施打三劑以上的星座當中，最多的是天秤座，主要原因在於天秤座的朋友，非常重視公共衛生議題，也願意配合政府的宣導，而第二名為天蠍座的朋友，主要在於天蠍座很重視生老病死與健康的議題，也因此願意配合施打疫苗。

篠安星座專家指出天蠍座的朋友在元宇宙體驗中選擇角色扮演的比例最高，主要在於天蠍座的朋友，他們的個性非常喜歡充滿感官又刺激的聲光饗宴，角色扮演正好符合他們的喜好。專家又指出處女座的朋友非常喜歡身歷其境的感受，在購買產品前並親身體驗過每項產品，透過親自體驗才能確定這件商品是否符合自己生活所需，相比其他星座他們會更偏好購買或體驗AR/VR搶先體驗產品。

而獅子座的朋友觀看VR或AR宣傳廣告比例最高，他們非常重視娛樂休閒，我們發現天蠍座對元宇宙發展的態度最為積極，主要原因在於天蠍座的朋友喜歡用不同面向與工具，更加深入了解並觀察人性。

本次共收集了1000份的問卷回復，整體回收樣本男性比例約佔三成，女性比例約佔七成;受測者的四象星座平均各佔25%；受測者的教育程度以大學最多，有將近八成，超過一半以上目前是學生；絕大多數受測者均接種3劑及以上疫苗，可以觀察到半數民眾對元宇宙表態肯定與期待，但由於多數人對元宇宙應用還是不清楚，更害怕受傷害，約有四成民眾對元宇宙表態沒意見，態度搖擺不定，主要原因在於元宇宙以然發展在多項應用中，無論接受與否，我們都已然是「元宇宙人」。