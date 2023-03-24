新竹市長高虹安上任後新竹兒藝節取消「風的運動場」，轉型為藝術、科技體驗，引發綠營批評，前新竹副市長沈慧虹也在臉書發文感嘆「品牌建立不容易，要摧毀，不費吹灰之力。」對此，市府回應考量經費、人力與安全等謹慎精算才會轉型，市府虛心接受多元意見。

2022年新竹市兒童藝術節在新竹左岸打造「風的運動場」。（本報資料照）

有別於過去幾年前市長林智堅任內所連續舉辦的兒藝節風的運動場系列活動，去年在頭前溪左岸設置多種大型獨創遊具，頗受家長們好評，但高虹安上任後，今年兒藝節改為轉型為藝術、科技體驗，引發綠營議員批評。

前新竹市副市長沈慧虹也在臉書上，細數過去舉辦「風的運動場」的過往，是專屬於新竹市的兒童節品牌，為了均衡也在3個行政區輪流辦理，志工服務與市府輪班犧牲的努力不可抹滅，也強調「品牌建立不容易，要摧毀，不費吹灰之力。」

針對兒藝節轉型，市府說明今年的新竹兒藝節，因去年預算刪減至1350萬元，但去年光是設置大型遊具就要1315萬元，今年已難實現，過往「風的運動場」所搭建的遊具，除造型特殊外，量體也相對龐大，在現行兒童遊戲設施安全規範中，較難有具體的設置檢測規範可供依循，且難以在無人看管導引的情形下長期留置。

同時，市府也指出，歷年「風的運動場」動員市府各局處同仁並招募大量志工共同參與，平均每天動員數百人輪值因此今年度兒童藝術節在經費受限之前提下，今年活動將著重在劇團的演出，以及多元藝術創作與體驗等面向。

市府發言人施淑婷指出，市府考量一次性遊具設施耗資甚鉅，加上不管是安全問題、人力耗費等議題，多年來亦引發外界不少討論及關切。先前在議會也不少議員關注一次性遊具的成本效益。更何況今年兒藝預算比去年少了一半，需要謹慎精算。

因此，在這些前提之下，今年活動主軸著重在劇團的演出及多元藝術創作與體驗等面向，讓孩子有機會參與藝術活動，激發孩子的想像力及創造力，認識藝術的美好，除了提昇美學素養，也希望提供孩子用更豐富多元的視角看世界。