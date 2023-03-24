天主教聖保祿醫院推動雁行專案急重症聯防合作機制「急性冠心症」綠色通道，跨院際團隊合作緊急轉診，提升桃園市地區醫院轉診合作效率，3月已成功救回2位急性心肌梗塞長者男子。

這2天，聖保祿醫院與楊梅怡仁綜合醫院的雁行專案急重症聯防合作機制在3月8日及11日傳出捷報！72歲蕭先生及66歲李先生分別出現嚴重胸痛、冒冷汗、心跳快速現象，家人緊急送至住家附近怡仁醫院就醫，急診檢查後懷疑為急性心肌梗塞，透過緊急轉診聯繫窗口，與聖保祿醫院心臟內科醫師確認個案病況，判斷應轉送治療後，協調緊急轉院事宜。同時間聖保祿醫院啟動急性冠心症醫療團隊、預備心導管室、病床等，病人送到聖保祿醫院急診後，心臟內科主任王禎煜緊急為病人進行心導管治療。

聖保祿醫院表示，72歲的蕭先生是兩家醫院雁行專案急重症聯防合作機制的第一位急性冠心症病人，成功完成心導管術後，入住加護病房，由心臟內科與加護病房團隊共同照護，4天後痊癒平安出院。透過健保署電子轉診平台回傳相關病歷資料，無縫接軌轉回怡仁醫院繼續治療。兩家醫院成功救治2位急性冠心症病人，先建立良好的合作模式，後續依循緊急轉診合作，成功拯救更多寶貴性命，病人及家屬都非常感謝2家醫院合作及醫療服務。

聖保祿醫院指出，醫院與診所雁行專案透過區域聯防合作，雙方建立信賴關係及通暢溝通管道，縮短病人轉診時間，共享資訊平台，掌握病人病情共同照護，雁行專案醫療院所發揮醫療強項，整合資源各司其職，民眾安心於就近社區醫院就醫，提升醫療可近性及品質。