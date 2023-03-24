中方陸軍第75集團軍防空旅和駐地空軍展開陸空聯合對抗演練

解放軍最近在陸空聯合對抗演練中，由空軍出動了殲-20隱形戰機模擬敵機。而專家周四說，這可能是在模擬廣泛部署中國大門前，對中方國防構成威脅的美製F-35隱形戰機。

據中方官媒《環球時報》23日報導，央視周三說，中方陸軍第75集團軍防空旅和駐地空軍初春在廣西壯族自治區在實戰環境下，進行了聯合對抗演練。而相關演練在於打通陸軍和空軍之間的指揮鏈、火力鏈，並鍛鍊部隊的體系作戰能力。

中方空軍在演練中，將空情資訊分享到防空旅指揮所，以迅速構建起防空火力網。雖然「敵方」空中編隊隨即變換隊形，設法借助山體，採取超低空隱蔽突防，但守方雷達搜索手一邊密切監視，一邊組網搜索，最後還是成功鎖定了目標。

演練一直持續到深夜，雖然「敵機」靠著夜色，不斷突襲陣地，並釋放強電磁干擾，但地面電子干擾分隊官兵緊急進行抗干擾措施。

央視報導中的影片顯示，當殲-20低飛，並能目視確認時，陸軍高射砲隨即瞄準戰機，並加以追蹤。中方軍事航空專家傅前哨周四說，美國和日韓等盟友已讓大批F-35隱形戰機服役。而這些戰機主要是用來進行對地攻擊，而不是從事空優任務。