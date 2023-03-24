行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今日表示，3月以來最熱門的話題就是缺蛋以及Blackpink的黃牛票，而這兩者的關係都牽涉到市場法則的運用。

Blackpink的黃牛票從8800喊價到4萬、10萬，文化部長史哲積極出面熄火，指責黃牛搶購或掃票，「非供自用轉售圖利」，違反社會秩序維護法，應予處罰，後又發現法律罰則太輕，則又揚言一個月將完成修法，加重罰則，以儆效尤。

不過文化部也應想想，社會秩序維護法為何自始沒考慮到，任何商業買賣都是「非供自用轉售圖利」，為何獨對娛樂票券開刀？以政治手段解決經濟問題，是否有效？

從經濟學觀點，如果有轉售黃牛票圖利的空間與市場，很有可能是訂價策略失誤，例如開價過低，當然這可能引起歌迷的誤會，搖滾區8800元的票價還嫌太低？也許可以回說，黃牛票十萬元不也賣完了？但這就流於口舌之爭，而非討論解決方法。

處理經濟問題，可能要回歸商業行為觀點，從消費者心態著手，例如把售票行為與經營鐵粉結合，仿日本由平時購買CD的紀錄、參與鐵粉聯誼會的頻率等因素，決定購買入場券的機率，都不失為減少Box Office秒殺壓力的方法。

表演或歌唱畢竟不是一項能隨意量產的資源，勿以為一再加場，就可達成供需平衡。同理，雞蛋問題也一樣，母雞也不是加個夜班，就可產量加倍。農政單位解釋問題，有很多原因，例如禽流感造成蛋雞短缺、價格飼料成本高於蛋價、換羽未及補充、高密度飼養等，但以金融危機而言，平時有預警系統，事情臨頭有SOP為處理依據，就不易有荒腔走板之事。同一道理，雞農、蛋雞、疫情、飼料等因素，理論上「超前部署」應該都有掌握，為何會發生市場失靈？為何數月不能解決？實在費解，這應與價格管制及資訊不公開有關。

Blackpink黃牛票問題是堅持修法提高罰則？還是以經濟方法解決商業問題？至於習慣用政治手腕處理經濟問題的人，諾貝爾獎經濟學大師Milton Friedman提過，「我們經濟學家所知不多，但知道如何創造缺貨，舉個例子，如果你要製造番茄短缺，只要立法規定每磅番茄不得超過兩分，馬上你就會得到番茄缺貨的結果」。