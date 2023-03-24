杭州亞運村。（中華奧會提供）

杭州亞運村預計將在9月16日開村，迎接各國運動員入住，選手村共有4區、37棟、2696戶，可容納11000人入住，最多一戶可住到7人，另外餐廳也為了各國選手、不同宗教設立專屬食物。

亞運村商業中心分為3區，選手村、媒體村及技術官員村，3區商業服務空間總面積約5500平方公尺，以功能消費和休閒消費為主，選手村健身中心則約8千平方公尺，會有25公尺的游泳池，賽事時開放6時至22時。

亞運村交通機能方便，不僅有地鐵站，距離開閉幕式場館杭州奧體中心體育場（大蓮花）、主媒體中心（MPC）等皆約3公里、車程約10到15分鐘。選手村、媒體村及技術官員村都設立接駁巴士站，可供在園區內移動或至各個比賽場館。

亞運村為公寓式房型，分為4區、37棟、共有2696戶，能容納11000人入住，房型有單人房、雙人房，最多一戶可住到7人，單人床尺寸為120公分x200公分，若有身高超過200公分的選手，也有伸展床可以延展約40公分。

每戶陽台都配置洗衣機可供使用，烘衣機則是擺放在地下室空間。而在亞運結束後，選手村將成為民用住宅，目前已全數售罄。

不過這次亞運村內並未設立洗衣房，代表團無法送洗衣物，體育署副署長洪志昌就點出這個問題需要特別注意，因為像是棒球隊比賽後有大量衣物需要清洗，若只有房內洗衣機恐不夠用。

杭州亞運選手村開箱，單人床基本款是120公分x200公分，若有身高超過200公分的選手，可以申請延展約40公分。（中華奧會提供）

杭州亞運選手村標準單人床房型。（中華奧會提供）

杭州亞運選手村雙人房房型。（中華奧會提供）

杭州亞運選手村房內都配置洗衣機。（中華奧會提供）