一名新婚僅一年多的人夫，暗中在辦公室偷吃女同事，雙方不時利用通訊軟體分享交換床戰經驗，男方不但還得說「熱熱的水，一直噴」、「從沒讓女生這樣，我滿厲害的」，妻子發現兩人露骨鹹濕對話後，一怒下提離婚，又狀告丈夫與小三，法院審理後判定人夫和小三侵害配偶權，應連帶賠償35萬元。

根據判決書，正宮與丈夫於民國108年11月結婚，兩人才新婚一年多，正宮就發現丈夫在外疑似有小三，雙方還經常用LINE傳送鹹濕簡訊，且多次在外發生性發生性行為，最後丈夫坦承出軌，兩人隨辦理離婚，但正宮仍對小三提告要求60萬元賠償。

法官依據兩人手機簡訊對話，發現被告2人於110年3月間對話，丈夫傳訊表示「昨天你有哪裡不喜歡嗎」、「我交叉的插，這樣會痛嗎」、「昨天沒讓妳高潮，沒讓你噴，我真的很在意」。小三則回覆「有的位置會痛，其他不會不喜歡，只是回來睡覺的時候覺得下面有點不舒服，也有可能是太久沒做」顯見被告2人有發生性行為。

法官又依據男方傳訊示「昨晚，很有感覺，熱熱的水，一直噴，我從還沒讓女生這樣，感覺...嗯，我滿厲害的」，小三回覆「也不是所有女生都可以這樣」，男方又說「昨天沒讓妳高潮，沒讓你噴」，指在談論被告2人發生性行為之過程及反應，堪認被告2人有發生性行為。

而且女方還教導男方「一開始不要全部放進去淺淺的X，然後就會很想要，這個時候如果突然撞很深就很爽」，結果似乎讓人夫成就感爆棚，興奮喊「我恨不得每天都跟妳X著睡勒」。

法官審理後認定，丈夫在與妻子婚姻關係存續期間，共發生4次性行為，並傳送逾越正常男女交往關係之對話訊息，且2人交往都均知悉男方為有配偶人，被告2人所為行為顯已逾越一般男女與他人正常社交之程度，判定丈夫和小三侵害配偶權，應連帶賠償35萬元。