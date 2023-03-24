下個月初（4／1～4／5）就是一連5天的清明節假期，許多人已在規畫掃墓。近年環保葬形式的樹葬、花葬、海葬盛行，民眾也好奇「該怎麼掃墓」？民俗專家廖大乙表示，可當成家族踏青相聚，符合慎重追遠的意識即可。

根據《旺好運》專欄指出，廖大乙表示，清明祭祖最大的意義在於大家聚在一起，連繫感情，維持家族同心。至於拜拜是一個儀式，隨著時代的進化與演變，掃墓的形式也跟著變。

廖大乙舉例，早年還沒有殯葬文化時，人過世就用草席包一包丟到郊外，等同現在的環保葬。西藏流行的天葬，也是一種環保葬，取之於大地，人死後也回歸大地，連骨灰都不留。

廖大乙指出，環保葬就是不讓子孫有所擔心，萬一家族後代移民國外，或沒有人可拜也沒關係；若想掃墓，就相約去踏青，來到環保葬的地方，看看花草，與先人說說話，不一定要燒香、立碑文才叫掃墓。

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