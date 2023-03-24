台南一名單車女騎士行經東區裕學路時，被民眾目睹她一手拿飲料、一手滑手機，還無視號誌燈闖紅燈，結果下一秒悲劇發生了，她遭橫向機車直接撞飛倒地，讓目擊者直呼「嗚呼」，影片曝光後引發熱議，網友紛紛高喊：公理與正義都回來了。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享一段51秒的影片，只見畫面中，一名女子騎著腳踏車，但她的左手拿著飲料杯，右手滑著手機，而前方路口亮起紅燈時，所有車輛都停了下來，唯獨這名女子直接闖了過去，下一秒就被橫向車道的機車騎士直接撞上，整個人跌落地上，飲料及手機都噴飛，所幸女子還能自己爬起來，三寶行徑全被行車紀錄器所拍下，目擊者更發出「嗚呼」的雀躍聲。

影片曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「最後那聲『嗚呼』真是感人肺腑」、「公理與正義都回來了」、「看到這結果我只能送上熱烈的掌聲」、「透過手機螢幕都能感受到那位騎士的無奈」、「重複播放十幾次好舒服」。