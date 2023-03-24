三陽工業捐贈救護車，為南投縣長許淑華講述隨車救護器材及配備。（楊靜茹攝）

南投縣長許淑華體驗三陽工業所捐贈救護車性能，感謝其義舉，提升偏鄉緊急醫療服務品質。（楊靜茹攝）

三陽工業將旗艦商旅車款「Hyundai Staria」改裝成救護車，並周延車內醫護配備，2輛造價約500萬元。（楊靜茹攝）

2輛救護車將配發至草屯鎮衛生所、埔里鎮衛生所，提升偏鄉緊急醫療服務量能。（楊靜茹攝）

三陽工業發揮「助人最樂、服務最樂」的精神，24日捐助南投縣府2輛救護車及隨車救護器材，南投縣長許淑華代表受贈，並回贈感謝狀。許淑華說，感謝三陽工業這項義舉，捐贈的兩輛救護車將分配至草屯鎮衛生所、埔里鎮衛生所，提供偏遠民眾可近性醫療服務，提升緊急醫療服務品質。

三陽工業董事長吳清源秉持「回饋社會」理念，長期響應公益、造福大眾，三陽工業24日捐贈旗艦商旅車款「Hyundai Staria」救護車，三陽工業董事田人豪、向陽實業公司總經理蔡宏鈞代表公司出席捐贈典禮，南投縣長許淑華代表接受並回贈感謝狀，南投縣議員林儒暘也出席觀禮，感謝三陽企業的善舉。

田人豪表示，公司每年都會舉辦公益捐贈活動，考量偏鄉醫療較匱乏，希望讓偏鄉病患到院前能獲得更好的醫療照護，因此將旗艦商旅車款「Hyundai Staria」改裝成救護車，並周延車內醫護配備後，捐給南投縣政府，服務偏鄉居民。

許淑華致謝說，縣府財政不寬裕，部分救護車已達使用年限，非常感謝三陽工業考量偏鄉醫療上的需要，協助縣府充實救護車裝備，這次獲贈的2輛救護車，包括救護裝備、改裝費用約500萬元，將配發至草屯鎮衛生所、埔里鎮衛生所，對於執行醫療勤務工作甚有助益，提供偏遠民眾可近性的醫療服務，提昇緊急醫療服務品質。