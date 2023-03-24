裕宇輪船長299.92公尺，船寬50公尺，載重噸210,000公噸，是裕民航運船隊汰舊換新規畫中，委託青島北海造船建造的4艘210,000載重噸海岬型(Cape size)散裝貨輪系列中的第4艘。依據一貫的節能環保概念打造，配置最先進MAN B&W主機，安裝導流罩、消渦鰭，以及採用低阻防污漆等節能措施，搭配船隊安全管理數位化系統，貫徹裕民一直以來的綠色航運信念。

此外，主電機均配備氮氧化物處理系統(SCR)，滿足IMO Tier III氮氧化物排放要求，其EEDI（Energy Efficiency Design Index, 船舶能效設計指標數）低於基準線-30％，其超低油耗表現超越IMO第二階段EEDI-20％的要求。

裕民目前自有散裝船隊平均年齡約6.6年，再加合資及在建船舶，船隊運力為73艘，總載重噸位為882萬噸。