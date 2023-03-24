美國總統拜登(Joe Biden)的「降低通膨法案」推出3690億美元的綠色補貼，並且主要針對北美製造的產品，此引發了歐盟對於產業出走的擔憂。

歐盟對於美國和中國的競爭力已經成為一個重大問題，歐盟在30年前創造了一個共同市場，在內部的商品是無縫流通的，但是在服務方面卻存在缺陷。

荷蘭總理Mark Rutte說，重要的是減少繁文縟節，充分利用單一市場。內部市場相當重要，它協助荷蘭成為全球最富裕的國家。

歐盟領導人周四在布魯塞爾舉行為期兩天的高峰會，會議表示，單一市場對未來經濟成長至關重要，同時強調了有待改進的面向。

會議的結論指出，歐盟高峰會呼籲採取雄心的行動，改善單一市場，尤其是數位和服務市場。

結論還呼籲在提高歐盟長期競爭力上，在部分領域要取得成功，包括簡化監管規定、減輕官僚體系負擔，加快綠色或數位專案計畫的許可證發放。