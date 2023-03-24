新北市淡水的首座社會住宅「淡海安居」今（24）日舉行動土祈福儀式，由內政部長林右昌執鏟，並與與會賓客一同祈求工程順利。林右昌指出，此案坐落淡水新市鎮，距離輕軌步行僅約5分鐘，共規畫1140戶，預計於2027年中完工。

林右昌表示，國家住都中心在新北市規畫社會住宅目前累計已決標23處共1萬555戶，不只戶數為全國最多，社宅類型也很多元，泰山的「貴和安居」與國防部合作，其中還有為國軍建造的職務宿舍；中和「保二總隊公辦都更案」不僅有警察辦公廳舍，還在鄰地興建「保二安居」警消社宅，改善警察執勤環境同時照顧居住需求。

而今天動土的「淡海安居」是新北淡水首案社會住宅，座落於淡水新市鎮，步行至淡海輕軌車站僅需5分鐘時間，同時臨近淡江大橋，未來通車更方便往來八里與淡水。

淡水安居為地上14層、地下2層的4棟建築物，共計規畫1140戶社會住宅，房型上有套房型、二房型及三房型，滿足各類居住需求，同時也規畫日照中心與幼兒園，全案預計在2027年中完工。

國家住都中心表示，新北市淡水區近幾年來都是熱門人口移入區，基地所在的崁頂里人口成長率更達15％，鄰近學區淡海國小為新設校舍，也將在今年完工。為因應淡海新市鎮高度居住需求，「淡海安居」更是國家住都中心於新北規畫最多戶數的一案。