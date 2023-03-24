「952板橋－南崁」跨市快速公車今天通車。 圖/新北市政府提供

新北市由首都客運及桃園客運聯合營運的「952板橋－南崁」跨市快速公車，客運業者購置24輛全新大客車今天起全線上路，提供新北、桃園兩市民眾更安全、優質、舒適的大眾運輸服務。

「952板橋－南崁」跨市快速公車今天通車。 圖/新北市政府提供

新北市交通局長鍾鳴時上午出席「新北市952路線新車上路記者會」時指出，新北市自2012年起闢駛跨域快速公車，路線涵括基北北桃四市，截至目前共計有41條路線，每年平均約服務6537萬人次。

鍾鳴時說，其中「952板橋－南崁」跨市快速公車由桃園南崁直達新北板橋車站，只要60分鐘，是桃園市唯一適用1280月票的公車路線，可享公車、捷運轉乘優惠，讓往返新北、桃園市區的通勤族、通學族來說，既便利又省錢。未來配合基北北桃定期票推動，將全面適用兩市公車，讓跨域生活圈公共運輸合作再邁前一大步。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，「952板橋－南崁」跨市快速公車行駛國道1號及臺65線快速道路，縮短板橋往返南崁的行車時間，尖峰時段約10至12分鐘一班，平均每月載運量為11萬人次，沿途並經過台茂購物中心、南崁市場、湳雅夜市、府中商圈、林家花園、黃石市場及新板特區商圈等人口稠密區域，提供民眾除通勤以外，出門逛街購物、觀光的大眾運輸交通工具的需求。

交通局表示，952線全新打造的車輛每台車增加1席座位，從42人座增加至43人座，提高載運容量，並配置行車監視錄影系統、車門防夾裝置、電磁煞車輔助系統等，提升行車安全之外，車上提供免費Wi-Fi無線上網服務，以及行車動態資訊系統，提供民眾更安全、舒適的公共運輸服務。