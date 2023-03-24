苗栗縣三義鄉舊山道鐵道自行車行經路線非常美麗。（謝明俊攝）

苗栗縣三義鄉舊山道鐵道自行車行經南斷橋，造型非常特殊。（謝明俊攝）

苗栗縣政府文觀局長林彥甫歡迎各地遊客來三義慢城享受不同旅遊體驗。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦感謝鐵道自行車董事長游志勇為三義旅遊資源付出的努力。（謝明俊攝）

苗栗縣三義鄉舊山線鐵道自行車將突破200萬人次搭乘，業者推出促銷抽獎活動。（謝明俊攝）

立委陳超明是打造舊山線鐵道自行車的推手之一。（謝明俊攝）

鐵道自行車董事長游志勇自行打造國內首見的鐵道自行車，打三義舊山線名號。（謝明俊攝）

苗栗縣三義鄉舊山線鐵道自行車自2019年7月開始營運至今，目前搭過鐵道自行車的國內外遊客已近190萬人次，未來即將突破2百萬人次，業者為了感謝遊客們的支持，24日舉行記者會宣布將推出促銷大禮來迎接第2百萬名遊客，包括了國內旅遊住宿券抽獎活動，並與日本信濃鐵道及輕井澤鐵道合作送日本機票及一宿二泊招待券等大禮，苗栗縣長鍾東錦歡迎全國遊客踴躍來搭乘，帶動苗栗春季遊遊的熱潮。

苗栗縣三義舊山線鐵道自行車當初在前縣長徐耀昌、立委陳超明等人努力爭取下，獲得台鐵局同意撥用，並由松錳租車公司董事長游志勇承接，以自行研發並為國內首見的鐵道自行車，行駛在美麗的舊山線鐵道上，成了三義慢城的一大旅遊亮點，不只成功帶動舊山線遊客量增加，與周邊商圈發展，並透過導覽解說讓舊山線歷史重新呈現得以傳承保存。

雖經受到2年多疫情影響，甚至因一度停業，但業者仍擺脫疫情因素，成功將鐵道自行車推向全國，車隊目前已來到110部，仍供不應求，經常出現一位難求的熱銷情況。為了迎接搭乘突破2百萬人次的里程碑，縣府與業者24日上午在三義鄉龍騰斷橋南斷橋廣場舉辦行銷記者會。

舊山線鐵道自行車董事長游志勇表示，為迎接即將突破200萬苗栗舊山線鐵道自行車搭乘人次，特別結合在地業者舉辦5次抽獎活動，預計自搭乘人數達第190萬人次開始，每2萬進行1次抽獎活動，共計抽獎5次，最後在第200萬人次時送出暢遊日本輕井澤信濃鐵道雙人機票品嚐和牛頂級大餐及住宿。抽獎獎項包括，台北東京雙人來回機票、享沐時光莊園渡假酒店住宿券1份、蘇維拉莊園住宿券1份、泰安觀止溫泉會館住宿券1份、台北東京雙人來回機票＋日本輕井澤住宿與觀光列車六文乘車券等大獎。詳細資訊可洽舊山線鐵道自行車官網：https：／／www.oml-railbike.com，聯絡電話037-878599分機206。

其中，業者促銷活動更結合台日友好與輕井澤觀光協會及長野縣信濃鐵道合作，搭乘鐵道自行車遊客有機會抽中台北東京雙人來回機票幸福行，並包含日本輕井澤住宿、和牛頂級套餐與觀光列車六文乘車券。

文觀局長林彥甫指出，迎接舊山線鐵道自行車第2百萬搭乘人次的期間，同時也是苗栗桐花祭及螢火蟲季節的到來，騎乘鐵道自行車不僅可感受鐵道工程百年來的精彩人文歷史，更可徜徉在苗栗山林間「四月雪」紛飛的浪漫和繁星點點的螢光之美，歡迎旅客遊苗栗舊山線，搭乘舊山線鐵道自行車就有機會抽大獎。

縣長鍾東錦表示，苗栗有三義及南庄國際雙慢城，三義鄉擁有豐富的舊山線文化資源，全台首創的鐵道自行車更吸引遊客爭相體驗，也創造了低碳、環保、健康的生態旅遊，沿途有百年歷史的鐵道，壯麗鐵橋、氣勢磅礡的龍騰斷橋、海拔最高的勝興站和連續隧道群。日本輕井澤因為有一座知名的「眼鏡橋」與三義「龍騰斷橋」非常相似，另外雙方在鐵道、木藝、農特產品等有許多可交流的項目，因此在2018年雙方締結友好合作的關係，期望透過本次活動促進苗栗國際觀光發展，實踐「苗栗觀光，國際交流」的目標。