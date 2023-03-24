新北市副市長朱惕之昨前往視察工程進度。（工務局提供）

為了讓新北市三重、蘆洲的機車族上重陽橋更方便，新北市新工處於去年6月在三重環河北路2段增設機車專用引道，工程預計在明年3月完工。新北市副市長朱惕之昨（23）日前往視察，除關心工程進度外，也期勉施工團隊能如期如質完工，讓三蘆地區市民的交通更順暢安全。

重陽橋為連接台北市士林與新北三重、蘆洲的重要橋樑，但因車輛分流，機車無法與汽車一樣直接上橋，必須從三重自強路匝道騎上機車專用道，因此也導致自強路、仁義街口經常出現塞車的情況。

為了提升便利性與紓解交通壅塞的用題，新北市長侯友宜指示相關單位在環河北路2段增設專用機車道，不僅讓機車上橋更方便，也能紓解尖峰時段車流，讓往來台北、三蘆的機車族群更安全。

工務局長祝惠美表示，該工程預計明年3月完工，總工程經費約2億1027萬元；新工處長王益翔補充，工程鄰近蘆洲堤防，經由堤防側綠帶新設引道跨越堤防後銜接重陽主橋，引道長度400公尺，車道淨寬2.5公尺但為確保安全，人行動線仍維持由堤頂設置樓梯銜接重陽橋。

此外，因部分工程臨河施工，為預防豪大雨影響施工，工程團隊已在防汛期前完成河川區域內橋梁吊裝，希望在兼顧安全及施工品質下，盡速完工以提供市民更安全順暢的行車環境。