台南市長黃偉哲稱讚無人機運用在農作上效果更好，更節省人力。（程炳璋攝）

台南市成立無人機農作團隊與農來飛平台，未來有合格執照的飛手協助農民空中噴藥。（程炳璋攝）

近年在農業技術運作上，以無人機噴灑農藥取代人工已成趨勢，每到農忙期間缺乏合格飛手，坊間竄出許多無照者「黑飛」亂象，衍生農藥中毒與安全疑慮，台南市農業局與民間成立無人機農作團隊，發布「農來飛平台」，擁有40名無人機合格飛手，只要農民1通電話就可服務。

現代農業已廣泛運用無人機操作，其中在噴藥工作上，以無人機取代人工噴灑，大幅節省工時與人力，還能避免中毒，是農務新趨勢。農忙期間，農民很難聘僱到合格飛手，只能找無證照的飛手代噴，常因欠缺專業技術與知識，造成農藥中毒與安全問題。

台南市農業局找到成大航太系出身的團隊，成立無人機農作團隊與「農來飛平台」，未來台南市各區農民只要撥免費服務電話0809081098或是民服務專線1999，就能服務，也可透過網路平台預約。

台南市農業局表示，坊間的無照飛手的聘僱行情價格為每分地150元，聘僱合格飛手為每分地250元，台南市政府打算長期補貼百元差價，讓農民能以每分地150元聘僱到合格飛手，杜絕「黑飛」問題，避免農藥噴灑過程造成中毒與空域安全。

台南市農業局農務科表示，合格飛手要取得藥毒所證明，懂得配藥，避免在遙控飛行時發生農藥中毒意外，合作團隊有40名的合格飛手，農忙期間也有足夠人力支援。

現場有合格飛手示範操作無人機噴藥。黃偉哲表示，以前農民背著藥水桶噴藥，有中毒危險，有了無人機取代人工噴灑，省人力、農藥又精準，台南市政府補助差價，提高農民使用合格飛手協助噴藥的意願。