前立委賴坤成今天上午到民進黨台東縣黨部完成登記，獲地方政壇支持。（蔡旻妤攝）

前立委賴坤成今天上午到民進黨台東縣黨部完成登記，獲地方政壇支持。（蔡旻妤攝）

民進黨立委初選領表登記最後1天，前立委賴坤成籌措75萬元趕在今天上午完成登記，獲多位綠營民代到場支持，前台東縣長陳建年、無黨縣議員林參天也不分黨派到場力挺，深耕地方，親民形象獲得好人緣。台東立委劉櫂豪、賴坤成之爭今天成形。

賴坤成籌75萬趕上立委初選登記 政壇大老不分黨派到場力挺

賴坤成今天到民進黨台東縣黨部辦理領表登記參加立委黨內初選，包括前縣長陳建年、縣議員黃治維、市代邱英三、卑南鄉美農村長陳治東、台東市豐盛里長邱涵、中心里長鍾皇亭等綠營公職人員及無黨縣議員林參天到場支持。

賴坤成說，綠營支持者近年來產生不想投票、含淚投票的情結，主因就是「有人長期參選很忙」，選縣長選完選立委，立委選完再選縣長，選舉成了職業，卻未扮演好母雞帶小雞、扛轎提攜新人的角色。

賴坤成說，為了綠營在台東發展，他強烈建議劉櫂豪「立委我來選，你當不分區，全力輔選賴清德當總統，等待入閣」，「我有戰力，這次換我來選」。

縣議員黃治維說，尊重黨中央「誠信條款」，他相信黨內給予公平的初選競爭，希望地方有不同的聲音，期許黨內有公平的機會，讓只要是有心的人、好的人選出來地方民意發聲爭取資源，有好的人選都會全力支持。

縣議員林參天說，他曾經也是民進黨員，過去民進黨草創時期，賴坤成在立法院、市長的表現大家有目共睹，民主政治就是一個競爭，有競爭才有進步，劉櫂豪立委若能當不分區，賴坤成當區域立委，相信台東會更好。