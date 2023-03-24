高捷公司備戰4月1日張惠妹、五月天、大港開唱3場演唱會，已規畫班次加密備戰人潮。（高捷公司提供／崔正綱高雄傳真）

上周BLACKPINK旋風襲台兩日，高雄捷運兩日總運量破50萬人次。因應高雄後續4月1日五月天、張惠妹、大港開唱等演唱會疏運，高捷公司祭出捷運、輕軌班次加密計畫；此外，還有與張惠妹合作推出小驚喜，當天會有張惠妹開親自向問好語音、3月29日至4月16日，持張惠妹、五月天、大港開唱演唱會票根或憑證至高捷三大商品館(R10、R11、R16)，可享捷運自有商品購物九折優惠。

BLACKPINK上周來高雄世運主場館開演唱會，吸引眾多粉絲湧入，開唱地一天運量就破跨年夜紀錄，兩天運量高達50萬人次，在市府、交警義交、高捷、台鐵共同疏運下，最快在90分鐘內完成疏運。

高捷公司表示，為成功完成疏運任務，高雄捷運及輕軌系統已完成輸運計畫，其中捷運在演唱會進場階段下午3時至晚間6時30分，班距會由平日4至6分鐘，縮短為3至4分鐘，每小時運能上下行合計可達40班次，每小時約可載運1萬5000人，滿足進場疏運需求。

散場階段預估在晚間11時開始進入運輸高峰，捷運將會從兩端點於原本3至4分鐘班距內，插入空車加班車，最短班距約可達2分鐘一班，如以R17演唱會5萬人以及R14演唱會1萬人，兩場合計6萬人來評估，過往經驗搭乘捷運之比例約為40％，亦即散場階段約有2.4萬人需完成疏運。

高捷公司表示，評估尖峰班距搭配空車加班車以及必要時區間車手法因應，約可在1.5至2小時內完成疏運，而如果演唱會因安可曲而延後散場，高雄捷運亦會延長營運時間，直至將所有歌迷旅客載運完畢為止。

另外搭乘輕軌欣賞大港開唱的歌迷，高捷公司指出，輕軌除尖峰時刻班距縮短為8至10分鐘之外，將視C11真愛碼頭站至C14哈瑪星車站現場人潮，啟動區間車運行模式，屆時會透過車門告示、車頭及車側目的地顯示器、車外廣播車廂廣播及駐站人員廣播告知旅客正確運行區間；大港開唱演唱會地點因同時鄰近捷運站及輕軌站，高捷公司與高雄市政府捷運局呼籲歌迷旅客，去程可任選捷運與輕軌前往，回程建議可至高捷O1西子灣站或O2鹽埕埔站搭乘捷運離場。

除此之外，高捷公司更與張惠妹合作，提供歌迷彩蛋小驚喜，如果在演唱會當日搭捷運至巨蛋站，就可以聽到張惠妹親自問好；此外3月29日至4月16日期間，凡持張惠妹、五月天、大港開唱演唱會票根或憑證至高捷三大商品館(R10、R11、R16)，可享捷運自有商品購物九折優惠，另憑票根到高捷美麗島站墨凡美麗島商圈，均可享眾多超值優惠，詳情可見高捷商品館及墨凡美麗島商圈官方臉書查詢。