現在正值苗栗縣泰安鄉春暖花開時節，螢火蟲也即將隨著氣溫上升開始繁殖活動，擁有絕佳乾淨水域及山林的泰安鄉，正是螢火蟲繁殖的最好地點，泰安鄉公所為了讓遊客能近距離欣賞螢火蟲的靈動，特別推動尋找「芭甕」（泰雅族語螢火蟲）部落賞螢活動，共有2個梯次，地點安排在司馬限螢火蟲復育區，歡迎關心保育生態的民眾踴躍報名參加。

「芭甕」（Pagung）是泰雅族美麗女子的名字，也是泰雅族人對螢火蟲的稱呼。螢火蟲本身是天然環境生態的生物指標，為溼地充足、水質優、無光害、無農業污染的象徵。每年4至5月間在司馬限林道區及梅園村、大興村露營區等部落的林間花草中，每到夜晚螢火蟲成千上萬閃閃飛舞，非常美麗壯觀，亦有「地面銀河」的雅名。

泰安鄉公所表示，近年中興村司馬限部落近年因為遷村及永久屋重新建屋過程，拆除組合屋期間族人大多遷入大湖地區，原本部落產業活動近年幾乎消退。鄉公所重新啟動在地部落生態產業活動，並邀請部落教會、民間組織及文化工作者共襄盛舉，讓部落許久未見的熱鬧氣氛重新活絡起來，並配合時節盛產桂竹筍，讓遊客體驗屬於泰安未來重要的生態產業特色活動之一。

鄉公所將在4月15日及22日分兩梯次舉辦賞螢生態體驗活動，場地就在中興村司馬限部落廣場，其中，中興村細道邦部落擁有獨厚珍貴的天然氣出火區地景，而每年四月中下旬司馬限部落螢火蟲復育區螢火蟲繁殖期，正逢桂竹筍產季，民眾來此可以享受多元化的部落文化體驗。

泰安鄉公所建置「泰安智慧旅遊網」網站及「享趣泰安玩」APP，提供本鄉旅遊行程、觀光景點、文化生態、農產時節及年度活動等相關資訊，藉由網路無遠弗屆傳遞泰安鄉資訊，民眾可利用「泰安智慧旅遊網」網站及「享趣泰安玩」APP線上報名，報名期程由3月24日至4月10日為止。