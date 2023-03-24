裕民航運（2606）子公司裕民航運（新加坡）委託青島北海造船場建造的四艘210,000載重噸海岬型散裝貨輪，其中第四艘「裕宇輪」今（24）日舉行新船命名儀式，由遠東集團董座徐旭東主持，並邀請溢達集團董座楊敏德為新船命名。

裕宇輪船長299.92公尺，船寬50公尺，依據一貫節能環保概念打造，配置最先進MAN B&W主機，安裝導流罩、消渦鰭，及採用低阻防污漆等節能措施，搭配船隊安全管理數位化系統。此外，主電機均配備氮氧化物處理系統，滿足IMO Tier III氮氧化物排放要求，其EEDI 低於基準線-30％，超低油耗表現超越IMO第二階段EEDI-20％的要求。

加計合資及在建船舶，裕民目前船隊運力為73艘，平均年齡約6.6年，總載重噸位為882萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運公司。