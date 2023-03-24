佯稱遭幣商黑吃黑損失300萬 竹聯幫6煞強押介紹人索賠落網

竹聯幫靜安會29歲逄姓男子，去年想賣出手中的虛擬貨幣變現賺取差價，透過李姓男子等3人介紹幣商與其交易，不料，事後逄男卻聲稱遭幣商黑吃黑，虛擬貨幣轉給對方後沒有收到錢，害他損失300萬元，要李男等3人負責賠償。

逄嫌夥同旗下劉男等5人，分別強押3名被害人到松山區汽車旅館、新北市新店區等地拘禁，恐嚇必須交付50萬元，否則將予以毆打凌虐。最後3名被害人在付了7萬元，同意日後以分期付款方式支付後才得以脫身。

北市警中山分局在竹聯幫明仁會囂張舉辦春酒之際，除當場喝斥盤查黑衣人外，事後也針對竹聯幫進行蒐證掃蕩，發現逄嫌等人之前也曾在藝人梁又南兒子的餐酒館鬧事遭逮，經報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，日前兵分多路將逄嫌等6人緝捕到案，全案詢後，依組織、恐嚇取財、妨害自由、傷害、詐欺等罪嫌移送法辦。

中山分局強調，將持續鎖定黑道幫派依附維生的場所、據點、行業進行掃蕩，並深入追查為首分子，朝組織犯罪究辦，另運用第三方警政干預、斬斷幫派經濟命脈，貫徹警方幫派零容忍的堅定立場。