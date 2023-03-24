終場加權指數上漲50.75點，收於15914.70點、漲幅0.32％，創去年6月中以來9個月高點，成交量增至2591.47億元。本周上漲461.74點、漲幅2.99％，周線由黑翻紅。

櫃買指數終場上漲0.5％、收於213.6點，創去年4月中以來11個月高點，成交量增至876.84億元。本周上漲3.46％、周線連2紅。

觀察盤面類股表現，以橡膠股大漲4.05％異軍突起，電器電纜及電機股漲逾1.5％居次，其他電子及電子零組件亦漲近1.5％。成交量較大的電子及半導體股分漲近0.5％、0.2％，金融股小跌0.3％，油電燃氣及化工股跌逾0.7％表現較弱。

權值股尾盤表現略有轉強，由台達電(2308)漲逾2％領軍、鴻海(2317)漲近2％居次，統一(1216)漲近1％。權王台積電(2330)及合庫金(5880)尾盤轉強小漲0.2％，聯電(2303)跌勢收斂、小跌0.4％，中租-KY(5871)跌逾2％、台化(1326)跌逾1％則表現較弱。

群益投顧指出，台股今日由電子光電與半導體股持強穩盤，帶動指數呈現小幅緩步走高態勢，大盤K線連4紅。傳產橡膠股在股價低基期的正新(2105)、建大(2106)大漲帶動下，成為最強勢的類股。

元富投顧指出，近期全球股市隨美股起舞，國際股市紛紛出現震盪姿態，台股近期呈現上下震盪、類股輪動態勢，後續在季線以上箱型震盪機會大，美債和美元中期走勢將是多空最大變數，原則上輪動操作，留意強勢股拉回買點。