Youtuber蕾菈擁有傲人身材與天使臉孔，吸引百萬粉絲關注，去年10月與DJ湯宇結婚，12月即宣布懷孕的好消息，如今已懷胎5個月，昨（23）日在IG上分享近況，表示已經咳了1個月，接連生病的情況，讓她無奈：「一個孕婦中了新冠又得A流的機率有多高？」

蕾菈去年11月就得知懷有第二胎，也在12月發文表示期待「兔寶寶」的到來，之後更時常分享孕婦日常。怎料，她年底前卻傳出二度確診新冠肺炎，導致嚴重頭痛難以入睡，且為了寶寶的健康也不敢亂吃藥，所幸3天後就恢復陰性，挺過確診高峰期。

不過昨（23）日她更新貼表示咳了一個月，事後到醫院發現是A型流感，雖然開玩笑說：「兩胎都中標，A流是不是特別愛我？」對於接連傳出病情，讓她無奈表示：「一個孕婦中了新冠又得A流的機率有多高？」而照片中可以看見蕾菈挺著孕肚，依然維持著好身材，看起來也很有精神，可見身體恢復得不錯。

貼文曝光後，引來粉絲紛紛關心，「蕾菈依然很美」、「這麼身材還是這麼這麼好」、「一樣很美，保重早日康復啊」、「生病真的會很擔心，早日康復啊」、「孕婦快樂最重要，但還是身材超好！！」。