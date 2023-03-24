周受資這場與美國國會的對話非常重要，因為這涉及美國政府對TikTok母公司存有疑慮的癥結，同時也凸顯出要TikTok斷開其中國母公司有多麼棘手與費時。

美國國會與情報官員擔心美國用戶數據可能透過字節跳動落入中國政府手中，因為中國的法律允許政府出自於國安目的，向總部設在中國的企業索取內部信息。

周受資周四前往美國聯邦眾議院能源與商務委員會接受質詢，議員們的詰問可說是「刀刀見骨」、絲毫不留情面。共和黨眾議員、該委員會主席Cathy McMorris Rodgers直接表明「TikTok就是應該被禁」，「我們不相信你的平台會接受美國的價值觀，如尊重自由、人權和創新」，「當TikTok歡慶美國用戶數達到1.5億人時，我們也更加意識到『採取行動』的急迫性。」

當被俄亥俄州共和黨眾議員Bob Latta問及目前是否有任何字節跳動在中國的員工可以取得美國的數據，周受資表示，在「德州計畫」完成後，這個答案就是「沒有」，但「現在我們仍然需要刪除一些數據」。

在回答密西根州共和黨眾議員Tim Walberg的提問時，周受資否認TikTok將美國的數據交給中國共產黨，並強調TikTok是一家「民營公司」，與許多其他企業一樣，仰賴的是「來自世界各地的人力」。

民主黨籍眾議員Anna Eshoo則當著周受資的面表示，「TikTok試圖說服我們而做的任何事、說的任何話，我都不相信。」

據外媒報導，在長達5個小時的質詢中，周受資幾乎無法為自己和其公司辯護，美國兩黨議員發動炮火之猛烈，讓他幾乎沒有發言的機會。

上周《華爾街日報》一篇報導提到TikTok是中國政府在美國最強而有力的間諜機關，TikTok發言人隨即發布聲明予以反駁，稱該指控「不是事實」。

該發言人當時表示，2022年10月以來所有新產生的美國用戶數據只儲存在甲骨文公司（Oracle）的雲端系統「Oracle Cloud Environment」，任何外國政府都無法取得這些資訊，而這些數據只交給由美國人組成與監管的子公司US Data Security獨家管理。這家設於美國的子公司唯一的任務就是保障美國用戶數據安全以及防止外部操縱TikTok的系統，以保護美國的國家安全利益。

TikTok周四表示，「德州計畫」已經投入運作，但計畫要完成仍有許多工作要做，包括刪除TikTok位於新加坡和美國維吉尼亞州伺服器裡的數據。該公司在上周展開這項工作。這些伺服器的數據是「理論上」字節跳動在中國的員工暫時仍可以取用的數據。

根據TikTok的說法，一旦這些數據被刪除，中國母公司就再也無法從該應用程式取得美國用戶數據。